Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 70 metre uzatılıyor Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü, heyelan riskine karşı Kurban Bayramı’ndan sonra 70 metre uzatılacak.

İHA

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli, her yağış sonrası heyelan riskiyle karşı karşıya kalıyor..

Yetkililer, çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü geçtiğimiz 25 Eylül’de ulaşıma kapatılarak 42 günlük çalışmanın ardından yaşanan heyelanlar nedeniyle 90 metre uzatılmıştı.

Şimdi aynı çözüm İstanbul yönünde de yapılacak.

İstanbul yönü 70 metre uzatılacak

Ocak ayında Bolu Valiliğince düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’nda heyelan riskine karşı Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tünel tüpünün yaz aylarında 60 metre uzatılacağını açıklanmıştı.

Nisan ayında düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’nda Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli tüplerinin heyelan riskine karşı İstanbul istikametinde 70 metre uzatılacağını dile getirdi.

Çalışma Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak

Fidan, geçtiğimiz yıl TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpünün Ankara istikametine yaşanan heyelanlar nedeniyle 90 metre uzatıldığını belirtti.

Fidan, Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü heyelan riskine karşı Kurban Bayramı’ndan sonra 70 metre uzatılacağını açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)