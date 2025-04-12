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AA & Ensonhaber

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bölgede üç gündür aralıklarla süren yağış, dağlık kesimi beyaz bir örtüye bürürken, kış koşullarıyla birlikte trafik güvenliği önlemleri de artırıldı.

Kar yağışının yoğunlaştığı kesimlerde Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açık kalabilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun mesai harcayan ekipler, sürücülerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için güzergâh boyunca görev başında.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Ulaşımda şu ana dek ciddi bir aksama yaşanmazken, jandarma ve trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlar arası mesafeye dikkat etmeleri, hatalı sollamalardan kaçınmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda sık sık uyarılıyor.

Yetkililer, Bolu Dağı güzergâhını kullanacak olan sürücülerin hava ve yol durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.