AA
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürünce, sisin etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde araç geçişleri güçlükle sağlanıyor.
Düzce güzergahını kullanan sürücüler, kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.
POLİS ARAÇLARI UYARDI
Polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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