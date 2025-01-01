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İHA

2024 yılına veda edilirken yeni yılın gelişi, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı..

Bolu'da şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da yılbaşı gecesi şölen hazırlandı.

5 otel ve 2 bin yatak kapasitesine sahip Kartalkaya'da yeni yılı karşılayan tatilciler, yılbaşı gecesini eğlenerek geçirdi.

MEŞALELERLE KAYDILAR

Yeni yıla girilmesiyle birlikte gece saatlerinde 18 özel kayak eğitmeni, ellerindeki meşalelerle pistte kayak gösterisi yaptı.

Kutlama havai fişek gösterileri ile devam etti. O anlar drone ile havadan görüntülendi.