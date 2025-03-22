Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında bilirkişi raporu

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Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki otel yangınında bilirkişi raporu ortaya çıktı..

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan raporda, otel sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebi ile olayda birinci derecede asli kusurlu oldukları tespit edildi.

OTEL İŞLETMESİNDEN SORUMLU MÜDÜR VE YETKİLİ YÖNETİCİLER BİRİNCİ DERECE ASLİ KUSURLU

Otelin işletmesinden sorumlu Genel Müdür ve sıralı yetkili yöneticilerin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla hususta gerçekleştirdikleri ihmaller sebebi ile olayda birinci derecede asli kusurlu oldukları tespiti de raporda yer aldı.

DENETİMLERDE YETERSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda T.C. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemediklerinden dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

T.C. Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları tespiti raporda yer aldı.

Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından birinci derecede etkili oldukları tespiti raporda yer aldı.