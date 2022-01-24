Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu trafiğe kapatılmıştı. Otoyolda mahsur kalan vatandaşlar yola çadır kurarak ısınmaya çalıştı.

Bolu’da, etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişleri araç trafiğine kapatıldı.

Yurdun çeşitli yerlerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bolu'da da olumsuz hava şartları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

YÜZLERCE VATANDAŞ YOLDA MAHSUR KALDI

Bolu Dağı geçişinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte yüzlerce vatandaşlar araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı.

İstanbul istikametine seyir halinde olan ve kamptan dönen bir aile araçlarındaki çadırı çıkararak TEM Otoyolu’na kurdu.

Aile dondurucu soğukta kurdukları çadırda ısınmaya çalıştı.

Bolu Tüneli'nde mahsur kalan vatandaşlar otobana çadır kurdu - Video