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    Bolu Tüneli'nde mahsur kalan vatandaşlar otobana çadır kurdu

    Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu trafiğe kapatılmıştı. Otoyolda mahsur kalan vatandaşlar yola çadır kurarak ısınmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 01:37
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    Bolu Tüneli'nde mahsur kalan vatandaşlar otobana çadır kurdu

    Bolu’da, etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişleri araç trafiğine kapatıldı.

    Yurdun çeşitli yerlerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bolu'da da olumsuz hava şartları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    YÜZLERCE VATANDAŞ YOLDA MAHSUR KALDI

    Bolu Dağı geçişinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte yüzlerce vatandaşlar araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı.

    İstanbul istikametine seyir halinde olan ve kamptan dönen bir aile araçlarındaki çadırı çıkararak TEM Otoyolu’na kurdu.

    Aile dondurucu soğukta kurdukları çadırda ısınmaya çalıştı.

    Bolu Tüneli'nde mahsur kalan vatandaşlar otobana çadır kurdu - Video

    Bolu Tüneli nde mahsur kalan vatandaşlar otobana çadır kurdu #1

    Bolu Tüneli nde mahsur kalan vatandaşlar otobana çadır kurdu #2


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