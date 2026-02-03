Bolu'da balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Bolu'da cezaevinden 9 gün önce tahliye olan ve miras anlaşmazlığı nedeniyle boş duran binaya balkondan girerek saklanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin iki gün boyunca evden hiç çıkmadığı öğrenildi..

Göster Hızlı Özet Bolu'da cezaevinden yeni tahliye olan Erdoğan H., balkondan tırmanarak girdiği metruk binada 2 gün kaldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri binaya girerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Erdoğan H.'nin, evde bulduğu malzemelerle iki gün boyunca kendisini gizlediği belirlendi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana gelen olayda, cezaevinden 9 gün önce çıkan Erdoğan H., iki gün önce gece saatlerinde 3 katlı metruk binaya balkondan tırmanarak girdi. Bir süre sonra metruk binadan sesler geldiğini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 2 GÜN BOYUNCA EVDEN ÇIKMADI Binanın mirasçılarından bir kadın çağırılarak kapı açtırıldı. Polis ekipleri metruk binaya girerek Erdoğan H.'yi yakaladı. Erdoğan H.'nin içeride bulduğu malzemeleri kullanarak 2 gün boyunca evden hiç çıkmadığı tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili işlem başlattı. İç Haber Haberleri Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı

