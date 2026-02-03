Abone ol: Google News

Bolu'da balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

Bolu'da cezaevinden 9 gün önce tahliye olan ve miras anlaşmazlığı nedeniyle boş duran binaya balkondan girerek saklanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin iki gün boyunca evden hiç çıkmadığı öğrenildi..

  • Bolu'da cezaevinden yeni tahliye olan Erdoğan H., balkondan tırmanarak girdiği metruk binada 2 gün kaldı.
  • Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri binaya girerek şüpheliyi gözaltına aldı.
  • Erdoğan H.'nin, evde bulduğu malzemelerle iki gün boyunca kendisini gizlediği belirlendi.

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana gelen olayda, cezaevinden 9 gün önce çıkan Erdoğan H., iki gün önce gece saatlerinde 3 katlı metruk binaya balkondan tırmanarak girdi.

Bir süre sonra metruk binadan sesler geldiğini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 GÜN BOYUNCA EVDEN ÇIKMADI

Binanın mirasçılarından bir kadın çağırılarak kapı açtırıldı. Polis ekipleri metruk binaya girerek Erdoğan H.'yi yakaladı. Erdoğan H.'nin içeride bulduğu malzemeleri kullanarak 2 gün boyunca evden hiç çıkmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili işlem başlattı.

