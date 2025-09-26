Abone ol: Google News

Bolu'da barajın su seviyesi yüzde 19'a düştü: 3 aylık içme suyu kaldı

Kentte içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde su seviyesi yüzde 19 seviyesine düşerken şehirde 3 aylık içme ve kullanma suyunun kaldığı belirtildi.

Bolu'da su alarmı...

Kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’ndeki su oranı yüzde 19 seviyesine geriledi.

İLKBAHARDA YÜZDE 100 DOLULUĞU GÖRDÜ

Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı.

Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü.

3 AYLIK İÇME SUYU KALDI

Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde 3 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.

Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlarda adalar oluştuğu görüldü.

