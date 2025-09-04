Bolu'da Beyderesi Göleti, kuraklık ve yangınlar nedeniyle çekildi

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Beyderesi köyünde bulunan Beyderesi Göleti, iklim değişikliği ve azalan yağışlar nedeniyle yaklaşık 17 metre kıyıdan çekildi.

SU SEVİYESİ YARILANDI

Sulama ve yangın söndürme açısından büyük öneme sahip göletin derinliği, 7 metreden 3 metreye kadar geriledi. Mudurnu’da bu yıl çıkan iki orman yangınında helikopterlerin göletti kullanarak sorti yaptığı ve yangınların söndürülmesinde kritik rol oynadığı belirtildi.

VATANDAŞLAR EK KAYNAK İSTEDİ

Bölgede yaşayan vatandaşlar, sulamada kullandıkları göletin başka su kaynaklarıyla beslenmesi gerektiğini vurguladı.

Köyün önceki dönem muhtarı Kamil Yiğit, göletin dolu olduğunda yol kenarına taştığını belirterek, “Yaklaşık 17 metre çekilmiş. Yukarıda yaylamız var, oradan gelen sular buraya gelirse kaynağı olmuş olacak. Kaynak olursa gölet daha elverişli olacak.” dedi.