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Bolu’da çakarlı ehliyetsiz sürücüye 333 bin lira ceza

Bolu’da çakarlı ehliyetsiz sürücüye 333 bin lira ceza Bolu’da aracında çakar lambaları açık şekilde dolaşan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ve çakarlı araç kullandığı gerekçesiyle E.K. isimli sürücüye 333 bin 698 lira ceza kesildi.