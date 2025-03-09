Bolu’da çakarlı ehliyetsiz sürücüye 333 bin lira ceza

İHA
Bolu’da Sağlık Mahallesi’nde E.K. idaresindeki 14 DM 004 plakalı Citröen marka araç, çakar lambaları açık vaziyette görüldü.
YAKALANDI
Vatandaşın ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Şube ekipleri, aracın peşine düştü.
Ekipler tarafından araç kısa süre içerisinde yakalandı.
333 BİN 698 LİRA CEZA YEDİ
Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü E.K.’nın ehliyeti olmadığı tespit edildi.
Sürücüye ehliyetsiz ve çakar lambaları açık araç kullanmaktan 333 bin 698 lira ceza kesildi.
Araç 30 günlüğüne trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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