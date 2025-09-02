Bolu’da dereler kurudu, köylüler sırayla su kullanıyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinden geçip Sakarya Nehri’ne kadar uzanan Uluçay Deresi, yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. İlçeden geçen Mudurnu Deresi de susuz kaldı. Kuruyan dereler nedeniyle Sarıyer köyü sakinleri, içme suyuna erişimde zorlanıyor.

SIRAYLA SU KULLANIMI

Köyde vatandaşlar, sabah ve akşam belirli saatlerde verilen suyu nöbetleşe kullanarak günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Çocukluk yıllarında bu derelerde yüzmeyi öğrendiğini anlatan köy sakini Mehmet Çavuşoğlu, durumu “içler acısı” sözleriyle özetledi.

"YÜZMEYİ ÖĞRENDİĞİMİZ DERE KURUYOR"

Çavuşoğlu, geçmişte derenin hem tarım hem hayvancılık için kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

Çocukluğum bu mıntıkalarda geçti. Bu gördüğünüz Uluçay, hayvan otlatma ve dinlendirme alanımızdı. Su öyle bir akardı ki, gürül gürüldü. Yüzmeyi burada öğrendik. Hatta mandaların kuyruğundan tutarak yüzmeyi öğrendiğimiz olurdu. Şimdi ise hiç su yok.

"KÖYÜMÜZDE NÖBETLEŞE SU ALIYORUZ"

Eskiden derenin sulama ve tarımda kullanıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, “İklim değişikliği burayı fazlasıyla etkiledi. İçme suyu bile bulamıyoruz. Sabah 08.30’da su açılıyor, iki saat sonra kesiliyor, akşam tekrar veriliyor. Yani nöbetleşe su alıyoruz. İlçenin içinden geçen dere ise artık kokuyor, durum gerçekten içler acısı.” dedi.