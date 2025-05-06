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İHA

Bolu’daki İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkını kullanan bazı vatandaşlar, resmi yolu dolaşmak yerine 8 metre yüksekliğindeki toprak rampayı tırmanarak kestirmeden hastaneye ulaşmayı tercih ediyor. Ancak bu tehlikeli güzergâh, düşme vakalarına davetiye çıkarıyor.

DÜŞEN VATANDAŞ, VİDEO ÇEKERKEN BİRİ DAHA DÜŞTÜ

Kumlu rampayı kullanırken dengesini kaybedip yere düşen bir vatandaş, yaşadığı durumu protesto etmek için video çekmeye başladı. Tam bu sırada bir başka kadının da rampadan yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, güvenlik eksikliğine dair tepkileri beraberinde getirdi.

BİR BAŞKA VATANDAŞ, KAZMAYLA MERDİVEN YAPMAYA ÇALIŞTI

Tepkilerin artmasıyla birlikte bir vatandaş, kendi çözümünü üretmeye karar verdi. Araç bagajından çıkardığı kazmayla rampaya basamaklar oyarak geçici bir merdiven oluşturdu. O anlar da cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşların can güvenliğini riske atan bu durum, yetkililerin kalıcı bir çözüm üretmesi yönündeki çağrıları yeniden gündeme taşıdı.