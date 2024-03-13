Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Bolu'da Alpağutbey Mahallesi’nde Orhan Gazi Caddesi üzerinde, Akın Çakmacı Bulvarı’ndan 4. Cadde istikametine seyreden A. K. idaresindeki 14 ACN 278 plakalı otomobil, Orhan Gazi Caddesi’ne seyreden İ. B. D. hakimiyetindeki 14 BB 039 plakalı otomobil ile Dr. Akın Çakmak Bulvarı mevkiinde çarpıştı.
Otomobiller yola savruldu
Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil yola savruldu. Meydana gelen kazada A.K. hafif yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada 2 araçta da maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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