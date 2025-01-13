Bolu'da kilosu 300 lirayı bulan kestaneye rağbet azaldı

İHA

Bolu'da her pazartesi İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda kış mevsiminin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan kestaneye ilgi azaldı.

Tezgahları süsleyen kestane, bu yıl 100 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

"BİZİ DE KURTARMIYOR BU FİYATLAR"

Manav Enes Çelen, kestane fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı müşterilerinin memnun olmadığını dile getirdi.

Çelen şöyle dedi:

"Kestane alımı fiyat aralığı yüksek olduğu için müşterilerimiz beğenmiyor. Geçen seneye göre bayağı bir düşüş var ama müşterimiz fiyatlardan memnun olmuyor. Fiyatların düşmesini beklemiyorum, çünkü enflasyon gittikçe artıyor. Gelen zamlardan dolayı biz de mecburen fiyat yüksekliği koymak zorundayız. Bizi de kurtarmıyor bu fiyatlar"

"KESTANEMİZ BU SENE AZ OLDUĞU İÇİN GELMİYOR"

Kestanenin 100 TL'den başlayıp 300 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satıldığını aktaran Çelen şunları söyledi: