Bolu'da kış geri döndü

DHA

Bolu’nun yüksek kesimlerinde ve Gerede ilçesinde, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgeyi etkisi altına alan hafif yağmur, karla karıştı. İlk önce yağmur şeklinde başlayıp, ardından kara dönüşen bu yağışlar, özellikle Gerede ilçe merkezinde kendini göstermeye başladı. Kar yağışının ardından beyaz bir örtü ilçenin her köşesini sararak, doğa bir anda kış manzarasına büründü.

Yağışın aralıklarla etkili olduğu Gerede merkezinde ve çevre yaylalarda, kar kısa süre içinde yol kenarlarına, çatıya ve ağaç dallarına adeta bir beyaz örtü serdi. Bu sürpriz kış manzarası, bölgedeki sakinleri ve ziyaretçileri kışın gelişiyle birlikte, adeta bir beyaz dünyaya adım atmış gibi hissettirdi.

GEREDE'DE KIŞ KENDİNİ HİSSETTİRDİ

Gerede ilçe merkezine yağmaya başlayan kar, şehir hayatını da bir parça etkileyerek, özellikle sabah saatlerinde beyaz bir örtüyle kaplanmış yolları ve doğa manzaralarını gözler önüne serdi. Karın etkisiyle birlikte bazı alanlarda görüş mesafesi azaldı, ancak buna rağmen ilçede yaşam devam etti.

Bölgedeki yaylalar, karla kaplanan alanlarla birlikte görsel bir şölen sunarken, yerleşim yerleri de beyaza büründü. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı, yerel halkın bu mevsimi nasıl karşılayacağını, ulaşımda yaşanabilecek zorlukları düşündürse de, doğanın sunduğu manzara, kışın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.