Bolu’da ormanlık alanda yangın

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, köylülerin ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 06:38
  • Bolu Mudurnu'da Gürçam Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
  • Köylüler ve orman ekipleri yangını hızlıca söndürdü.
  • Yangının nedeni araştırılıyor.

Bolu’da Mudurnu’ya bağlı Gürçam Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KÖYLÜLERİN HIZLI MÜDAHALESİ ORMAN YANGININI BÜYÜMEDEN DURDURDU

Alevleri fark eden köylüler, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olası yangınlarla mücadele kapsamında kendilerine verilen su tankeriyle yangına hızla müdahale etti.

Köylülerin yoğun çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. 

