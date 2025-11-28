Bolu’da ormanlık alanda yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu’da Mudurnu’ya bağlı Gürçam Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KÖYLÜLERİN HIZLI MÜDAHALESİ ORMAN YANGININI BÜYÜMEDEN DURDURDU

Alevleri fark eden köylüler, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olası yangınlarla mücadele kapsamında kendilerine verilen su tankeriyle yangına hızla müdahale etti.

Köylülerin yoğun çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.