Bolu'da örtü yangını

DHA
Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bir elektrik direğinde meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangın, ormana sıçradı.
Ormandaki kuru ot ve yaprakların tutuşması sonucu, örtü yangını meydana geldi.
İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye Mengen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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