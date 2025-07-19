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Bolu’da örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Bolu’da tarım arazisi ile ormanlık alan arasında çıkan örtü yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

İHA İHA
19.07.2025 02:18
Bolu’da örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Bolu’da saat 21.30 sıralarında Taşkesti Beldesi’ne bağlı Kovucak Köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşkesti Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

FACİA ÖNLENDİ

Yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

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