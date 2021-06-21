Bolu'da PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

Bolu'da PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi Usame I. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu’da Gölyüzü Mahallesi'ndeki PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi Usame I. 170 bin lira çaldığı bildirildi.

Hakkında yakalama kararı çıkan Usame I. polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan güvenlik görevlisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BANKAMATİKTEN 150 BİN LİRA, KASADAN İSE 20 BİN LİRA ÇALINDI

Sabah saatlerinde PTT şubesine gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar, hırsızlık şüphesiyle durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

SOYGUNU YAPAN KİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame I. olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen Usame I., çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.