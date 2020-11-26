Koronavirüs nedeniyle kapalı olan üniversite kampüsüne giren tilkiler, üniversite çalışanları tarafından görüntülendi.

Bolu’da, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü yaban hayvanlarına kaldı.

Geniş ormanlık alanın içinde bulunan kampüs tilkilerin uğrak yeri oldu.

TİLKİLER KAMERAYA YANSIDI

Her gün kampüs alanındaki yeşil alanlara gelerek yiyecek arayan ve eğlenceli hareketler sergileyen tilki üniversite çalışanı Fatih Peker tarafından görüntülendi.

Peker'in sosyal medyada paylaştığı tilki, sevimli görüntüsüyle ilgi gördü.

Bolu'da üniversite bahçesinde tilki görüldü ViDEO





