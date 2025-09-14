Abone ol: Google News

Bolu'da yol kenarında, ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yuva köyünde yol kenarındaki ağaçlık alanda 1 kilometre arayla çıkan iki yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 15:13
Bolu'da yol kenarında, ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'da alevler yükseldi. 

Merkeze bağlı Yuva köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda yaklaşık 1 kilometre arayla saat 13.30 sıralarında iki ayrı yangın çıktı.

Çevredekiler araçlarındaki sularla yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının çıktığı noktaya yakın mesafedeki çimento fabrikasına ait itfaiye aracının da kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İç Haber Haberleri