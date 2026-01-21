Antalya'da boşanmanın ardından 8 kurban kestirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’da yaşayan Mehmet Sıddık Menekşe, 2018 yılında evlendiği G.O. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2020 yılında aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı. Antalya 12. Aile Mahkemesi’nde yaklaşık 6 yıl süren çekişmeli dava sürecinin ardından çiftin boşanmasına karar verildi.

"ZOR BİR EVLİLİKTİ, AYRILIK HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLDU"

Boşanmanın kesinleşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Menekşe, evliliğin ilk yıllarından itibaren ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtti. Farklı bakış açıları ve kültürel uyumsuzlukların evliliği sürdürülemez hale getirdiğini ifade eden Menekşe, “Evlenmem kısa sürdü ama boşanma sürecim çok uzun oldu. Sonunda kesinleşti ve her iki taraf için de en hayırlısı oldu.” dedi.

ŞÜKÜR NİYETİYLE KURBAN VE BAĞIŞ

Menekşe, boşanma davasını açtığı ilk gün, sürecin sorunsuz şekilde sonuçlanması halinde kurban kestireceğine dair niyette bulunduğunu belirterek, “Boşanmanın kesinleşmesinin ardından bir dernek aracılığıyla Tanzanya’daki ihtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirdim.” diye konuştu.

HAYVAN BARINAKLARINI DA UNUTMADI

Sosyal sorumluluk kapsamında bağışlarını yalnızca insanlarla sınırlı tutmadığını vurgulayan Menekşe, hayvan barınaklarındaki canlar için de bir dernek aracılığıyla bağışta bulunduğunu söyledi.