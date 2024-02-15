BOTAŞ'tan Hatay'da doğalgaz boru hattında gaz kaçağı açıklaması: Konutlarda ve sanayide kesinti olmayacak BOTAŞ, bir açıklama yayınlayarak, Hatay'da doğalgaz boru hattında gaz kaçağı olduğunu, güvenlik tedbirlerinin alındığını, 24 saat içinde arızanın giderileceğini belirterek, ısınmanın geçici olarak sıkıştırılmış doğalgaz ile sağlanmaya devam edileceğini bildirdi.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü, bir açıklama yaparak Hatay’da doğalgaz arzı sağlayan doğalgaz boru hattı üzerinde 15 Şubat 2024 tarihinde saat 05.08’de gaz kaçağı meydana geldiğini duyurdu.

BOTAŞ, gaz kacağına ve izlenecek sürece dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hatay ilimize doğalgaz arzı sağlayan doğalgaz boru hattı üzerinde 15 şubat 2024 tarihinde saat 05.08’de gaz kaçağı meydana gelmiştir. Bakım onarım ve teknik emniyet ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek gerekli güvenlik tedbirlerini alarak hasar tespit çalışmalarını tamamlamışlardır.

Arıza en geç 24 saat içinde giderilecek

Doğalgaz boru hattımızdaki hasarın onarımı için gerekli çalışmalara başlanmış olup, en geç 24 saat içinde onarımın tamamlanması planlanmaktadır.

Hatay ilimizin doğalgaz ihtiyacı, onarım çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ile sağlanacaktır.

"Konutlarda ve sanayide kesinti olmayacak"