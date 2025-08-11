Bu köyde asırlardır davul çalmak yasak: İşte nedeni

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyü, sayısız efsaneye ev sahipliği yapıyor.

Bunlar arasında en çok konuşulanlardan biri ise Gelin Kayası efsanesi.

Köyün simgesi haline gelen bu kaya, uzaktan bakıldığında at üzerinde oturan bir gelini andırıyor ve hikayesi nesilden nesile aktarılıyor.

Rivayete göre, çok eski zamanlarda bir gelin alayı köyden geçerken, ibadet halinde bulunan Oruç Gazi, davul ve zurna seslerinden rahatsız olur.

Uyarılara rağmen alay yoluna davul çalarak devam eder ve o anda orada bulunan herkes taşa dönüşür.

Bu efsane sebebiyle köyde asırlardır davul çalınmıyor.

İHA’ya konuşan Taşlıca köyü sakinlerinden Ali İhsan Gökmen, “Oruç Gazi, bu bölgelerde dini konuları işlemiştir. O dönemki evliyalarımızın bir kolu olan Oruç Gazi, bizim köyümüze Allah'ın takdiriyle nasip olmuş. Burada tekkesini kurmuştur ve yine burada talebeler yetiştirmiştir. Ondan dolayı bizim çok ilgi ve saygı duyduğumuz, bayramlarda, özel günlerde gelip ziyaret ettiğimiz, dua ettiğimiz büyük bir zattır” dedi.

BU KÖYDE DAVUL ÇALINMIYOR

Köyde uzun yıllardır davul çalınmadığını belirten Taşlıca Köyü Muhtarı Birol Özdemir ise, “Efsane olarak tüm Türkiye'de biliniyor bu. Fakat bizim bildiğimiz şu şekilde; burada yaşamış Oruç Gazi adında biri var, bir de annesi Kırmızı Ebe var. Oruç Gazimiz ibadet halindeyken buradan gelin alayı geçiyor. Gelin alayı geçerken Oruç Gazi yaptığı ibadeti huşu içerisinde yapamıyor ve çok rahatsız oluyor. Bu arada da gelin alayı bu eğlencenin dozajını arttırıyor. Bunun üzerine Allah vasıtasıyla bu insanlar üç defa uyarılıyor. Gelin alayı da yine bu uyarılara uymuyor, ardından gelin alayının burada taş olduğuna inanılıyor” diye konuştu.

Gelin Kayası efsanesi anlatılırken yanlış anlaşılan noktalar olduğunu belirten Özdemir, "Oruç Gazi'nin gelin alayını uyardığını ve daha sonra da bu uyarıların ardından eğlenceye devam edilmesi üzerine 'Allah sizi taş etsin' gibi bir beddua ettiği söyleniyor. Bu yanlış, çünkü ermiş insanlar beddua etmezler. Burada rahatsız olunduğu için Allah tarafından gelin alayına ikaz geliyor. Oruç Gazi'nin bedduası yoktur" dedi.

DAVUL ÇALANIN BAŞINA MÜSİBETLER GELMİŞ

Bu efsanenin Taşlıca köyünün bir kültürü haline geldiğini belirten Özdemir, "Biz burada davul çalmıyoruz. Mesela ben aracımla gelirken köyün girişine geldiğim zaman aracımın teybini kapatırım. Oruç Gazi'nin türbesine giderken veya Kırmızı Ebe türbesine giderken müzik sesini kısarız ve burada davul asla çalınmaz. Düğünlerde asla davul çalınmaz, eski Türk geleneğinden gelen sinsin oyunu oynanır, türlü eğlenceler yapılır düğün sahipleri arasında ama kesinlikle davul çalınmaz. Geçmişte de 'Bu köyde davul nasıl çalınmaz, ben davul çalacağım' diyenlerin başına rivayete göre farklı musibetler gelmiş. Biz bunu yüzyıllardır, yaklaşık olarak 1200'lü yıllardan 2024'e kadar davul çalmama geleneğimizi devam ettiriyoruz" diye ekledi.