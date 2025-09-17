Bu testi yalnızca dahiler geçebiliyor! Yılan nerede?

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel bilgileri nasıl işlediğini gözler önüne seren ilginç bulmacalar sunuyor.
Perspektif, renk, ışık ya da şekillerin düzeniyle oluşan bu yanılsamalar, kimi zaman gözlerimizi yanıltıyor, kimi zaman da dikkat seviyemizi ölçüyor.
Son olarak ortaya çıkan bir görsel zeka testi, doğanın kusursuz kamuflajına meydan okuyor.
Kahverengi kuru yapraklarla kaplı orman zemininde, dalların arasında ustalıkla gizlenmiş bir yılan bulunuyor.
Çevresiyle tamamen bütünleşen yılanı fark etmek için yalnızca 9 saniyeniz var!
Yukarıdaki resimde kahverengi kuru yapraklar, dallar ve üst orta kısımda küçük bir ağaç gövdesiyle kaplı bir orman zemini yer alıyor.
Yaprakların arasında bir yılan gizleniyor. Göreviniz 9 saniye içinde onu bulmak.
Zamanlayıcıyı ayarlayın, görüntüyü çok dikkatli bir şekilde gözlemleyin.
Bulamadıysanız aşağıdaki cevaba göz atabilirsiniz.