Bu yiyecekleri sakın Airfryer'a koymayın

Airfryer, son yıllarda mutfakta hız ve pratiklik arayanların vazgeçilmezi haline geldi.

Ancak uzmanlar, bazı yiyeceklerin Airfryer’da pişirilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle yüksek yağlı, sıvı veya hassas dokulu gıdaların cihaza zarar verebileceği uyarısı yapılıyor.

İşte Airfryer’da kesinlikle pişirmemeniz gereken yiyecekler…

BU YEMEKLERİ PİŞİRMEDEN ÖNCE DİKKAT!

Bazı yiyecekler ve pişirme yöntemleri yangın riski oluşturabiliyor. Uzmanlar, özellikle baharatlı ve soslu yiyeceklerin aşırı kullanımının makinenin tıkanmasına ve hatta yangına sebep olabileceğine dikkat çekiyor.

Güvenli pişirme için yemekleri daha az yağ ve baharat ile hazırlamak ve pişirme süresini yiyeceğin özelliğine göre ayarlamak gerekiyor.

Yangın riski yüksek yiyecekler şunlar: