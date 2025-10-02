Bu yüzden suyu birden fazla kaynatmamalısınız

Evlerde sık kullanılan su ısıtıcıları, suyu hızla kaynatmanın pratik bir yolunu sunuyor.

Uzmanlar, kaynatma sırasında suyun içindeki çözünmüş gazların (karbondioksit ve oksijen gibi) uzaklaştığını ve kalsiyum ile magnezyumun kireç olarak biriktiğini belirtiyor.

Ancak bu değişikliklerin insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı bildiriliyor.

Peki, suyu tekrar kaynatmamak için neden uyarı alıyoruz?

TEKRAR KAYNATILAN SU ZARARLI MI?

Evlerde sık kullanılan su ısıtıcıları, uzun süreli kullanımda bazı malzemelerin suda çözünmesine neden olabiliyor.

Örneğin paslanmaz çelik ocaklarda, nikel izleri birikerek nikel intoleransı olan kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

Uzmanlar, genel olarak suyu tekrar kaynatmanın tehlikeli olmadığını, ancak alerjisi olan kişilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Üreticilerin tekrar kaynatma uyarısı ise daha çok cihazın korunması ve sorumluluk açısından yapılıyor.