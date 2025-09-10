Buca Belediyesi'nde maaş alamayan işçiler, belediye binasını işgal etti

İzmir’in Buca Belediyesi’nde işçiler ve DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaşlar ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle dün iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, belediye binasını işgal ederek acil ve zorunlu hizmetler dışında tüm hizmetleri durdurdu.

İŞÇİLER, TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, işçilerin maaş ve hak edişlerinin ödenmediğini vurguladı:

Son 3 aydır İller Bankası’ndan gelen paraya, toplanan vergilere rağmen yaklaşık bin 600 işçinin maaşı ve hak edişleri ödenmedi. İşçiler defalarca ‘Bugün gidin, yarın gelin’ söylemleriyle oyalanıyor. Artık bunu kabul etmiyoruz.

BELEDİYE BAŞKANI SÖZ VERDİ, ÖDEME YAPILMADI

Yıldız, belediye başkanıyla yapılan görüşmede iki maaşın ödenmesini talep ettiklerini belirtti. Belediye başkanı, paraların perşembe ve cuma günü ödeneceğini taahhüt etmesine rağmen, bugüne kadar işçilerin hesaplarına herhangi bir ödeme yapılmadı.

ZORUNLU HİZMETLER DIŞINDA TÜM HİZMETLER DURDU

Eyleme başlangıçta 300 kişi katılırken şu anda Buca Belediyesi’nde çalışan işçilerin yaklaşık yüzde 80’i, eyleme destek veriyor. Yıldız, eylemin süresiz olduğunu ve zorunlu hizmetler dışında tüm hizmetlerin fiilen durduğunu açıkladı.

BAŞKAN DUMAN: "MAAŞLARIN ÖNEMLİ BİR KISMI CUMA GÜNÜ ÖDENECEK"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yazılı açıklamasında sendikanın eylem kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Duman, İller Bankası’ndan gelecek pay ve arsa satışından sağlanacak gelirle işçi alacaklarının önemli bir kısmının cuma gününe kadar ödeneceğini vurguladı ve sürecin masada çözülmesini istedi.