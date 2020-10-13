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    BUDO'da sefer iptalleri

    Bursa Deniz Otobüsleri'nden yapılan açıklamada, lodos nedeniyle iki seferin iptal edildiği duyuruldu.
    • AA
    • 13.10.2020 - 16:56
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    BUDO'da sefer iptalleri

    Kötü hava şartları deniz ulaşımını vurdu.

    Buna göre, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iki seferi lodos nedeniyle yapılamayacak.

    İKİ SEFER İPTAL EDİLDİ

    BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    BUDO da sefer iptalleri #1

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