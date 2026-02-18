BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

- Bursa Deniz Otobüsleri’nin İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasındaki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- Yetkililer, seferlerin hava koşullarına göre yeniden değerlendirileceğini açıkladı.
- Yolculardan, güncel bilgiler için resmi duyuruları takip etmeleri istendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
07.00 Mudanya-Kabataş
08.00 Kabataş-Mudanya
09.30 Mudanya-Kabataş
09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş
11.30 Kabataş-Mudanya
11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya
Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.