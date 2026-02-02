Bugün iftar saat kaçta? 2 Şubat 2026 iftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesidir.

Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurmuşlardır:

“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der: ‘Yok Benden mu af dileyen, onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir derde müptela olan ona afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder.” (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm,38).

Berat Kandili orucu, af ile müjdelenmiştir; bu sebeple bu günü oruçlu geçiren Müslümanlar iftarı beklemektedir.

Peki; bugün iftar saat kaçta? 2 Şubat Pazartesi iftar saati sorgulama...

2 ŞUBAT İFTAR VAKİTLERİ 2026

İstanbul

İftar: 18.28

Ankara

İftar: 18.15

İzmir

İftar: 18.41

