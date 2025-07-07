Bugün resmen başlıyor: Termometreler çatlayacak! Geçmiş olsun...

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Türkiye’ye giriş yaptı.

Açıklamaya göre, bu sıcaklıklar hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Özellikle güney ve batı bölgelerde termometreler 39 dereceye kadar yükselecek.

Uzmanlar, güneşin en dik açıyla geldiği saatlerde (11.00–16.00) açık alanda bulunulmaması konusunda uyarıyor.

Afrika sıcaklarının hafta sonuna kadar etkili olacağı, ardından sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine dönebileceği belirtiliyor.

Hava Forum ise paylaşımında "Değerli İstanbullular yeni haftamız sıcak, bunaltıcı, terletici geçecek. Sıcaklık 34-39 derece arasında seyredecek. Bazıları teri çeksin diye gömlek altından atlet giyiyor ama bu hafta o işe yaramaz. Takdir sizin, saygılarımızla..." ifadelerine yer verdi.