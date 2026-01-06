Bugün son! THY uçak biletlerini 1.049 TL’ye düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt içi seyahat planı yapanlar için sevindirici bir kampanya duyuruldu.

Türk Hava Yolları, sınırlı süreyle geçerli olacak yeni bilet avantajını yolcularla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre kampanya 5–6 Ocak tarihlerinde satın alınan biletleri kapsıyor.

Kampanya kapsamında alınacak biletlerle, 3 Şubat – 16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi tek yön uçuşlar 1.049 TL’den başlayan fiyatlarla yapılabilecek.

101 BİN 605 KOLTUKLA SINIRLI

Yapılan açıklamaya göre indirimli biletler, toplam 101 bin 605 koltukla sınırlı olacak ve yalnızca yurt içi hatlardageçerli olarak satışa sunulacak.

Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini Türk Hava Yolları’nın resmî internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek. Kampanyanın hem süre hem de kontenjan bakımından sınırlı olması nedeniyle yoğun ilgi görmesi bekleniyor.