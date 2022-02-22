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    Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli'de yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri sınıra götüren 5 araç sürücüsü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 18:16
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    Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinde kaçak göçmenlerin yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    114 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, Armutveren köyü bölgesinde şüpheli gördükleri İstanbul plakalı 4 aracı durdurdu. Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Araç sürücüleri E.D. (35), M.K. (34), Ç.K.A.( 36), A.Ö. (32) ve M.K (26), gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı #1

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