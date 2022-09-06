Bulgarlar, Edirne’ye bu kez soba almak için geliyor

Bulgarlar, Edirne’ye bu kez soba almak için geliyor

Rusya’nın ambargosu ile yakacak krizi yaşayan Bulgaristan vatandaşları, Edirne'den soba almaya başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında enerji krizinin başlamasına neden oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom’un Bulgaristan için doğalgaz akışını durdurması ile halk, yakacak ve ısınma derdine düştü.

Giyim kuşam bitti, soba alımı başladı

Kış aylarında ısınma endişesi yaşayan Bulgarlar, sık sık alışverişe geldikleri Edirne'den soba almaya başladı.

Yıllar sonra yeniden bu kış soba kullanmaya başlayacak olan Bulgarlar, soba satan firmalara yoğun ilgi gösteriyor.

Yoğun talep var

Edirne'de soba satışa yapan bir firmanın sahibi Emre Nurlu, yoğun taleple karşı karşıya olduklarını söyledi.

Nurlu, satış sezonunun da henüz yeni başladığını aktardı.

Bulgarlar, Edirne’ye bu kez soba almak için geliyor ViDEO

“Şimdiden kış hazırlığımızı yapıyoruz”

Alışverişe gelen Bulgar vatandaşı Aysel Gülsümova da “Edirne’ye soba almak için geldik. Gazımız olmadığı için sobaların fiyatını öğrenmeye geldik. Şimdiden kış hazırlığımızı yapıyoruz. Kömür ve odun sobası alacağız.” şeklinde konuştu.