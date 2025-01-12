Burdur'da 23 yaşındaki genç 5. kattaki camdan düştü

İHA

Burdur'un Tefenni ilçesinde edinilen bilgilere göre sokaktan geçen bir vatandaş yerde hareketsiz yatan Nurfidan A.(23)'yı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurfidan A. ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5. KATTAN DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Nurfidan A.'nın oturduğu apartmanın beşinci katında evinin açık olan penceresinden düştüğü tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve birkaç gündür psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.