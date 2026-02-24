Burdur'da 6 ay önce evlenen genç çifti kaza ayırdı

Burdur merkez Bülten Ecevit Bulvarı'nda Orhan Y. (22) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken otomobilde yolcu olan eşi Rabia Yalçın (23) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Rabia Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay yerine gelen Rabia Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza anında otomobili sıkıştırarak kazaya sebep olduğu iddia edilen kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen genç çiftin düğünlerinde kaza yaptıkları otomobili kullandıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.