Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama: 1 polis öldü

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz kişi başkent Moskova'daki Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı.

Bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi.

Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.