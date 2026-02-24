Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama: 1 polis öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında meydana gelen patlamada 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz kişi başkent Moskova'daki Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı.
Bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
SALDIRGAN ÖLDÜ
Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi.
Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi