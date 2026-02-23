Hatay'da yıkımı yapılan bina çöktü

Hatay'da depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı binada çökme meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Hatay'ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'ndeki apartmana ilişkin yasal sürecin tamamlanmasıyla yıkım kararı alındı.
Ekipler, 20 Şubat'ta iş makinesiyle 6 katlı binanın kontrollü yıkımına başladı.
Çalışmalara akşam saatlerinde ara verilmesinin ardından yapıda çökme meydana geldi.
YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Çökme sırasında apartmanın yanındaki binada hasar oluştu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi