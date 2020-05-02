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    Burdur'da ahırdan kaçan buzağı, çatıya çıktı

    Bucak ilçesinde ahırdan kaçıp çatıya çıkan buzağı, sahibinin uzun çabaları sonucu indirildi.
    • İHA
    • 01.05.2020 - 23:47
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    Burdur'da ahırdan kaçan buzağı, çatıya çıktı

    Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde besici Mesut Uğraş’ın kurbanlık olarak beslediği buzağı ahırdan kaçtı. Bir evin çatısına çıkan buzağı, görenleri hayrete düşürdü. Ahırdan kaçan buzağı, sahibinin çabalarına rağmen bir türlü yakalanamadı.

    DAMDAN DAMA ATLADI

    Uzun süre sokakta kovalanan buzağı, yakalanmak üzereyken yol hizasında bulanan bir çatıya atladı. Damdan dama atlayarak kaçmaya çalışan buzağı bir hayli ilginç görüntüler oluşturdu. Sahibinin ve komşuların uzun çabaları sonucu çatıdan indirilen buzağı şakalanıp ahıra bağlandı.

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