Burdur’da doğalgaz faciasında yaşlı çift yaşamını yitirdi Burdur’da doğalgaz tahliye borusunun çıkması üzerine yaşlı çift evinde zehirlenerek hayatını kaybetti.

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İHA

Burdur Merkez Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir dairede, evde yaşayan baba Mehmet Üstün(80) ile anne Fatma Üstün(78)’ den haber alamayan oğulları eve gelerek kapıyı açmaya çalıştı.

Anne ve babasını yerde yatar vaziyette buldu

Kapıyı açamaması üzerine çağırılan çilingir yardımıyla içeri giren çocuklar Mehmet Üstün’ü yatakta Fatma Üstün’ü ise banyoda yatar vaziyette buldu.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında doğalgaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş ekipleri çağırılarak ölçüm yaptırıldı.

Doğalgaz zehirlenmesi olduğu tespit edildi

Yapılan ölçüm sonunda içerde doğalgaz biriktiğini, 0 ppm olarak çıkması gerekirken gazın 266 ppm olarak tespit eden ekipler kombiyi incelediklerinde gaz tahliye borusunun yerinden çıktığını ve gazın içeriye dolduğunu tespit etti.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)