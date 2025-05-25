Burdur'da hizar atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İHA

Burdur'da gece saat 01.30 sıralarında Mahrukatçılar Sitesi’nde Mehmet T.’ye ait olan ve Mehmet P. tarafından işletilen hizar atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangını fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen 4 itfaiye aracı ve 11 personelin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın düşük seviyede olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.