Burdur'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İHA

Burdur'da saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Çine köyünde, köy içerisinde süt toplama merkezine süt verdikten sonra evine geri dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Ceylan’a (73) Ağlasun-Burdur yolunda seyir halinde olan Aleattin Y. (49) idaresindeki 15 ABN 465 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ceylan ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Aleattin Y. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.