Burdur'da yaşlı adam otları yakmak isterken evini yaktı

İHA

Burdur'da faciadan dönüldü..

Saat 15.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Topal müstakil evinin bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru ot ve yaprakları ateşe verdi.

Bahçedeki ateşin bir anda büyüyüp eve sıçraması sonucu yangın çıktı.

ELİNDEN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Topal, elinden ve yüzünden yaralandı.

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Topal ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık bir süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ev tamamen yandı.

Hastaneye kaldırılan İbrahim Topal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.