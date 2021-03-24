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    Burgazada’daki son ahırlar da yıkıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Burgazada’daki son ahırları da yıktı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 17:25
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    Burgazada’daki son ahırlar da yıkıldı

    105 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesinin ardından fayton uygulaması durdurulmuş, kaçak ahırların da yıkılmasına karar verilmişti.

    TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan karar sonrası, Adaların Atları Platformu üyeleri, geçtiğimiz cumartesi günü Adalar’da konuya tepki olarak eylem düzenleyip alınan kararın iptal edilmesini istemişti.

    SON AHIRLAR DA BU SABAH YIKILDI

    Tüm itirazlara rağmen Burgazada’da kalan son at ahırları da bu sabah İBB ekiplerince iş makineleriyle tamamen yıkıldı. Yıkımlar esnasında çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    Burgazada’daki son ahırlar da yıkıldı #1

    Burgazada’daki son ahırlar da yıkıldı #2

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