Bursa semalarında şimşek gösterisi

Bursa’nın Karacabey ilçesi akşam saatlerinde etkileyici bir doğa olayına sahne oldu. Gökyüzünü aydınlatan art arda şimşekler, görsel bir şölen oluşturdu.

Şimşeklerin peş peşe çaktığı anları gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede büyük ilgi gördü.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Gökyüzünü drone ile görüntüleyen bir vatandaş ise, şimşeklerin Karacabey semalarındaki dansını kuşbakışı kaydetti. Ortaya çıkan görüntüler, doğanın büyüleyici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.