Bursa'da 11 aylık bebeğin üzerine kaynar su döküldü
Bursa İnegöl'de üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek, ağır yaralandı.
- 30.11.2022 - 21:18
- Güncelleme : 30.11.2022 - 21:20
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin 11 aylık çocuğu Alin Kuteyş, yerde unutulan kaynar su tenceresine dokundu.
Kaynar su bebeğin üzerine döküldü
Tencerenin içindeki kaynar su bebeğin üzerine devrildi. Acılar içinde ağlayan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralandı
İHA'nın haberine göre, ilk tedavinin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Yanık ünitesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da 11 aylık bebeğin üzerine kaynar su döküldü VİDEO