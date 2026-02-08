Bursa'da 2 katlı binada yangın

- Bursa İznik'te iki katlı binada yangın çıktı.
- Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
- Yangında can kaybı yaşanmadı, çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'da İznik ilçesinde, saat 20.00 sıralarında Göllüce Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı.
BİNADA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.