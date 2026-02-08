Abone ol: Google News

Bursa'da 2 katlı binada yangın

İznik ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 07:44
Bursa'da 2 katlı binada yangın
  • Bursa İznik'te iki katlı binada yangın çıktı.
  • Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
  • Yangında can kaybı yaşanmadı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da İznik ilçesinde, saat 20.00 sıralarında Göllüce Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı.

BİNADA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İç Haber Haberleri