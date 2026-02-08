Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil bariyerlere çarptı.
- Kazada Hasip K. hayatını kaybetti, sürücü ve bir çocuk yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yağışın etkili olduğu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Ünsal Mahallesi'nde, Muhammed Nurullah K. (26) idaresindeki otomobil bariyerlere çarptı.
Araçta bulunan Hasip K. (53), kaza yerinde hayatını kaybetti
1'İ ÇOCUK 2 YARALI
Sürücü ile 12 yaşındaki İbrahim Halil K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.