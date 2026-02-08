Kayseri'de ciple otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

- Kayseri'de cip ile motosiklet çarpıştı, iki kişi ağır yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı, cip sürücüsü gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, E.K. yönetimindeki 34 HCK 33 plakalı ciple O.K. yönetimindeki 38 AOL 464 plakalı motosiklet çarpıştı.
“MOTOSİKLET KAZASINDA İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI”
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.K. ve yolcu Y.A. savrularak, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.K. ve Y.A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazadan yaklaşık 200 metre sonra durabilen cipin sürücü E.K.'da ekipler tarafından gözaltına alındı. Çalışmaların ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.